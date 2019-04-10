رد صادم لدنيا بطمة على رغبة حلا الترك بعودة والدها لوالدتها

تحدثت الفنانة المغربية، دنيا بطمة، من خلال لقاء لها، عن رغبة إبنة زوجها، حلا الترك، في عودة والدها لوالدتها.

وحسبما أورد موقع ليالينا، ردت دنيا بطمة على حلم حلا قائلة: “حديث حلا مجرد أحلام وطموحات لا تصل إلى حد الواقع”.

وأضافت بطمة : “خليها تيجي تشوف أبوها الأول وبعدين تدّعي أنه يرجع لأمها، لما تكلمه في التلفون تقوله على الموضوع”.

وقالت بطمة : “منقدروش نسيطروا على العيال الصغار لكن أقدر أقولك الله أعلم بالغائب”.

وتابعت: “تبغي أبوها يرجع لأمها، من حقها تدّعى أي شيء وتخليها في أحلامها وطموحها أن أبوها يرجع لأمها”.

وفاجأ رد بطمة متابعيها، الذين استغربوا صرامتها في الاجابة، كون حلا كفتاة صغيرة، ومن حقها أن تتمنى هذا الأمر.

للتذكير، اختلفت علاقة حلا الترك بدنيا بطمة ووالدها كليا، بعد انتقالها للعيش لدى والدتها البحرينية منى السابر.