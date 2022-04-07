رد صادم من زوجة ويل سميث حول الصفعة الشهيرة

خرجت أخيرا، جادا سميث، عن صمتها، بعد واقعة صفع زوجها الممثل كريس روك للممثل الكوميدي ويل سميث.

وأكدت جادا سميث في أول تصريح لها، أن المرأة لا تحتاج إلى رجل لحمايتها.

وقالت جادا في تصريحات صحفية: “تمنيت لو أن ويل لم يضرب كريس. لأني امرأة تستطيع الدفاع عن نفسها ولا أحتاجُ إلى أحدٍ أن يدافع عني”.

هذا وأعلن ويل سميث في بيان أنه قرَّر الاستقالة من أكاديمية الأوسكار بعد صفعه الفكاهي كريس روك خلال احتفال توزيع الجوائز.

وكتب سميث في بيان نشرته مواقع صحفية: “لائحة الأشخاص الذين جرحتهم طويلة. وتشمل كريس وعائلته والكثير من أصدقائي وأحبائي الأعزاء، وجميع الذين كانوا حاضرين والجماهير العالمية في المنازل”.

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زوجة ويل سميث تخرج عن صمتها في أول تعليق بعد حادثة الصفعة

روجت جادا بينكيت سميث زوجة النجم ويل سميث للشفاء في منشور على Instagram . كما يعتبر المنشور أول تعليق عام لها منذ أن صفع زوجها الممثل الكوميدي كريس روك بحفل الأوسكار الأحد الماضي. كما نشرت جادا بينكيت سميث على صفحتها الخاصة على “إنستغرام” صورة كتب عليها “هذا موسم للتعافي وأنا هنا من أجله”. واستشف المتابعون من خلاله، بأنها تعلن عن بدء شفائها من داء الثعلبة الذي يسبب تساقط الشعر. في حين، لم تتطرق جادا إلى ذكر حادثة صفع زوجها ويل سميث وجه الممثل الكوميدي كريس روك في حفل الأوسكار. بعد أن وجه الأخير دعابة على مسرح الأوسكار، تنمر فيها على جادا سميث. حيث قال إنه ينتظر مشاهدتها فى جزء جديد من فيلم. G.I. Jane والذى يتناول قصة سيدة تحلق رأسها بعد انضمامها للبحرية الأمريكية، وهو الفيلم الذي لعبت بطولته ديمي مور. وكان قد اعتذر ويل سيمث لكريس روك و كتب على حاسبه الخاص على “إنستغرام”: “”كريس، أود أن أعتذر منك علنا”. “ما فعلته تخطى الحدود وكنت مخطئا. أشعر بالخجل، وما قمت به لا يدل على الرجل الذي أريد أن أكونه”.

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