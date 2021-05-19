رد مصري رسمي على صورة هنا الزاهد في قمرة قيادة الطائرة

علق مساعد وزير الطيران المدني المصري للشؤون الدولية والإعلام، على صورة الممثلة هنا الزاهد في قمرة قيادة طائرة.

وانتشرت صورة هنا الزاهد في قمرة القيادة بسرعة وأثارت جدلا واسعا.

وربط العديد صورة الزاهد في قمرة القيادة، بأزمة الفنان المصري محمد رمضان مع الطيار أشرف أبو اليسر.

وكانت هنا الزاهد، قد نشرت صورة لها على صفحتها بانستغرام، وهي تجلس محل مساعد قائد الطائرة، داخل قمرة القيادة على متن إحدى الطائرات.

وأوضح وزير الطيران المدني المصري، باسم عبد الكريم، أن الصورة “لم تكن على متن طائرة مصرية”.

وأكد ذات المسؤول، أن الصورة أخذت “خارج المجال الجوي المصري”.

وقال عبد الكريم، في بيان صحفي، أن هذه الرحلة كانت على متن طائرة مروحية خارج مصر، وكانت بخط سير “زنجبار سرينغيتي” بدولة تنزانيا.

وأوضح ذات المسؤول، أن ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لصورة الزاهد لا يتبع الطيران المدني المصري.

وكان محمد رمضان، قد نشر بدوره صورة من داخل كابينة طائرة كان يقودها الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

وتسببت الصورة في إقالة الطيار الراحل من عمله، ومتابعة لمحمد رمضان في المحاكم من أجل دفع تعويض للطيار.

وتوفي الطيار، قبل 3 أسابيع، إثر تعرضه لوعكة صحية، وذلك بعد تعويضه بـ6 ملايين جنيه من قبل محمد رمضان.