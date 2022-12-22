رزقي رمان يخضع لاعبيه لجلسة فيديو قصد تصحيح الأخطاء

أجرى مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة ارزقي رمان جلسة استرخائية في الحصة التدريبية الصباحية ليوم أمس.

كما ركّز ارزقي رمان في الحصة الثانية التي جرت بالمركز التقني بسيدي موسى على الجانب الفني وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه في المباراة الودية التي جرت امام شباب بلوزداد.

وقالت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، الفاف، اليوم الخميس، أن المهاجم أناتوف يعاني من إصابة ومن المنتظر أن يستأنف اليوم الخميس.

كما عرض ارزقي رمان جلسة فيديو لاستخلاص المعلومات عن المباراة الودية.

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