رزقي رمان يستدعي 25 لاعبا للتربص المقبل قبل الكان

كشف مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة رزقي رمان عن قائمة لاعبيه المعنية بالتربص التحضيري المقبل.

وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، في بيان لها اليوم ، ان التربص التحضيري المقبل سينطلق يوم 12 إلى غاية 19 أفريل المقبل.

كما قالت أن التربص المقبل سيتخلّله إجراء مباراتين دولتين ضد منتخبات إفريقيا في انتظار تأكيد مشاركتهم الرسمية.

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