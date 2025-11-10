رزقي نادر يستدعي 23 لاعبا لتربص المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما

وجّه المدرب رزقي نادر، الدعوة لـ23 لاعبا، من أجل المشاركة في التربص المقبل للمنتخب الوطني لأقل من 20 عاما.

وكشف، الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الإثنين، عبر صفحته الرسمية قائمة اللاعبين المعنيين بهذا التربص.

كما أوضح ذات المصدر، بأن التربص المقبل للمنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، سيجري بمركز سيدي موسى، انطلاقا من اليوم الإثنين، إلى غاية 18 من نوفمبر الجاري.

وضمّت القائمة التي اختارها المدرب رزقي نادر، للمشاركة في هذا التربص، أسماء كل من: