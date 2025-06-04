رزقي نادر يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة تونس

كشف مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، رزقي نادر، تشكيلته الأساسية التي ستخوض اليوم الأربعاء، المواجهة التحضيرية ضد منتخب تونس.

واختار المدرب، نارد، العناصر الأكثر جاهزية من بين تعداده، ليبدؤوا هذه المباراة التي ستجمع المنتخبين بملعب “19 ماي” بعنابة.

ويسعى المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما إلى استغلال هذه المباراة، لتقييم أداء لاعبيه، ومدى انسجامهم.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، ونظيره التونسي، ستلعب اليوم الأربعاء، انطلاقا من الساعة الخامسة مساء.