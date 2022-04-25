قناة النهار رزق حلال: تبيع الكسرة باش تعيّش والديها واختها ..عندي القلب وراني ندي الدواء بالكريدي بقلم رمضان 2022 نشر في 25 أفريل 2022 - 21:50 رمضان 2022 شارك غرِّد أرسل 99 0 رابط دائم : https://nhar.tv/XLrWE برامج النهار في رمضان اقرأ أيضا في ظلام الليل 2 / عندما تنقلب عليك الحياة 😭😭السيّد كان يشري ويبيع في الديور رجع عايش برّى !! قناة النهار 16 أفريل "سيد علي مزمز" تخلّع في الرّسمة.."وذنيا ماشي معجين تشوفني مرتي طلّقني أنعلو الشيطان !!" قناة النهار 08 أفريل قاراج الهربة : خلالهم لوطو في الباركينغ..راح و لى مالقاهاش قريب هبل 😂 قناة النهار 25 أفريل خفيف ظريف: Flan Pâtissier قناة النهار 14 أفريل منازل الروح : الحكمة من تشريع الصيام قناة النهار 07 أفريل طيب معانا مع "الشاف أمين" ومصممة الأزياء "شهيناز بوراس": حساء السمك و سيبيا بالصلصة قناة النهار 10 أفريل "إلياس نشام: يبكي بحرقة بعد مشاهدة صوره رفقة الراحل "فريد الروكور قناة النهار 15 أفريل "عفاف بدموع الحرقة والألم: " توحشتك يما وماعنديش مين نصرف عليك ونشريلك ليكوش قناة النهار 05 أفريل فاسألوا: وقفات مع غزوة بدر قناة النهار 17 أفريل ابني ميزاجو متقلب مقلق ويبكي بزاف..كيفاش ندير معاه؟ قناة النهار 10 أفريل