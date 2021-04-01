رزنامة نارية تنتظر محرز مع السيتي في شهر أفريل !

تنتظر النجم الدولي الجزائري رياض محرز رزنامة نارية مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي خلال شهر أفريل.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” نشر اليوم الخميس جميع مواعيد مُباريات السيتي في كل المُنافسات خلال شهر أفريل.

زملاء “محرز” سيخوضون نصف نهائي مُنافسة كأس الإتحاد الإنجليزي ضد تشلسي ونهائي “الكاراباو” ضد توتنهام هوتسبير خلال شهر أفريل.

السيتيزنس سيلعبون أيضا مُباراتي الذهاب والإياب من الدور ربع النهائي من منافسة كأس دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند خلال هذا الشهر أيضا.