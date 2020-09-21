رزيق:”كل المنتجات الجزائرية مسموح بتصديرها بإستثناء 4 أو 5 مؤقتا”

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الإثنين، أن كل المنتجات الجزائرية مسموح بتصديرها بإستثناء 4 أو 5 مؤقتا.

وخلال نزوله ضيفا على قناة النهار في حصة 52 دقيقة إقتصاد، قال: كل المنتجات الجزائرية مسموح بتصديرها بإستثناء المواد المدعمة.”

وأضاف الوزير:”المواد المدعمة ممنوع تصديرها، الأن وزارة التجارة تشتغل مع وزارات أخرى لأيجاد ميكانيزمات جديدة، وإخراج مواد الدعم وبعدها خارج مواد الدعم “يصدر على روحو”.”

وأختتم رزيق:”رغم جائحة كورونا التي أثرت علينا نوعا ما، إلا أننا يوميا نتلق عشرات طلبات من إخواننا المتعاملين من أجل تصدير منتوجات نحول إفريقيا، لذلك إنشأنا سجل تجاري للمؤسسات المصدرة لتمكينهم من التصدير .”