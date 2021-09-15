رزيق:نواصل العمل لإنشاء مجلس أعمال جزائري سويسري

استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة سفير دولة سويسرا بالجزائر لوكاس روزانكرانز.حيث ناقش الطرفان سبل ترقية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الطرفان خلال هذا اللقاء على رغبة الجانبين في توسيع آفاق التعاون والسعي لتعزيزه.وإتفقا على مواصلة العمل والتشاور لانشاء مجلس أعمال جزائري سويسري بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.من أجل تنظيم زيارات متبادلة بين المتعاملين الاقتصاديين والبحث عن الفرص المتاحة للشراكة والاستثمار في المجال .التجاري.خاصة بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية حيز التنفيذ

واستعرض الوزير الخطوط العريضة للإصلاحات المدرجة في القطاع والتي ارتكزت على تخفيض الواردات والرفع من قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات.وأكد روزانكرانز أن رجال أعمال بلاده مستعدة للاستثمار بالجزائر،لاسيما بعد مراجعة القاعدة 49 _ 51 في القطاعات غير الاستراتيجية وهو ما يحفز على جذب .المستثمرين الأجانب

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