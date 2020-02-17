رزيق: أزيد من 400 بلدية كانت مستثناة في عملية توزيع الحليب المدعم

إعترف وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الإثنين، بصعوبة المعركة التي شنها ضد الفساد بخصوص ملف توزيع وأسعار الحليب المدعم.

وقال رزيق، في تصريح له للنهار على هامش أشغال اليوم الثاني لإجتماع الحكومة مع الولاة، أن “معركة الحليب فرضت عليا منذ البداية، لكن بعدما أسسنا المنظومة المعلوماتية، أصبحنا اليوم نتحكم في هذه المعركة”.

وأضاف “أصبحنا اليوم نحن من يقوم بعملية التدقيق، والنتائج الحمد لله كانت إيجابية”.

وأكد رزيق قائلا “إكتشفنا أن أزيد من 400 بلدية كانت أصلا غير معنية بعملية توزيع الحليب المدعم”.

وأوضح “كل هذه الأمور إكتشفناها بعد شن هذه المعركة، ولا تزال أمور أخرى كثيرة في الإنتظار”.

وأشار وزير التجارة في ذات السياق “نحن بصدد إكمال ملف الحليب، وسيتم تقديمه للوزير الأول”.

وشكر وزير التجارة تكاثف الجهود من قبل مديريات التجارة الولائية، وقال “بفضل موظفي الوزارة ومديريات الرقابة، إستطعنا التفوق على معركة صنعتها البلبلات”.