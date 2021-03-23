رزيق: أسعار الدجاج لن تتعدى 250 دج في رمضان

أكد وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، إن أسعار لحوم الدجاج لن تتعدى الـ250 دج خلال شهر رمضان المقبل.

وكشف الوزير، خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، إن ديوان تغذية الأنعام وتربية الدواجن، سيزود السوق بـ10 آلاف طن من لحم الدجاج المخزن خلال الشهر الكريم.

موضحا إن هذه اللحوم، سيتم عرضها للبيع بسعر 250 دج.

وبخصوص ارتفاع أسعار لحوم الدجاج خلال الأيام الماضية، طمأن الوزير المواطنين بأن أسعارها ستعود للإنخفاض.

وأورد رزيق، بأنه قد تم إرسال فرق مختلطة بالتعاون مع وزارة التجارة والمصالح الأمنية، لمراقبة ارتفاع الأسعار.

مشيرا إلى إن أسعار لحوم الدواجن قد إنخفضت بالأمس.

وهو ما جاء نتيجة لعمل هذه الفرق والتي ستواصل تدخلها لغاية الوصول إلى استقرار الأسعار.

وفسر الوزير، سبب إرتفاع أسعار هذه اللحوم، بنقص العرض نتيجة تضرر قرابة نصف الناشطين في هذه الشعبة منذ العام الماضي.

أما بالنسبة للحوم الحمراء، فقد طمأن الوزير المواطنين، بأنها ستباع بأسعار جد معقولة خلال الشهر الكريم.

وكشف رزيق، بأن رئيس الجمهورية قد أمرهم بإستيراد حوالي ألف عجل للشهر الكريم، لأجل توفير هذه المادة للمواطنين.

وأوضح الوزير، إنه قد تم منع استيراد اللحوم المجمدة بشكل نهائي.