رزيق: إعادة النظر في ملف تركيب السيارات

قال وزير التجارة، كمال رزيق، أن وزارة الصناعة تعيد النظر في ملف تركيب السيارات بصفة كاملة، والشروع في إعادة ترتيب هذه الشعبة.

وقال الوزير، في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، اليوم، أن تركيب السيارات بالجزائر لم يحقق الأهداف المرجوة منه، ونتج عنه ارتفاع أسعار السيارات وخسائر جبائية معتبرة وتذمر المستهلك من نوعية المنتج، لذلك تم الترخيص للمواطن باستراد السيارات بصفة فردية، لسيارات الأقل من 3 سنوات.

وتعيد وزارة الصناعة النظر في ملف تركيب السيارات بصفة كاملة، والشروع في إعادة هذه الشعبة من جديد بما يعود بالمنفعة على خزينة الدولة بصفة عامة والمواطن بصفة خاصة، يضيف رزيق.

كما تحدث الوزير، على وضعية المعبر الحدودي لولاية الوادي، والذي دخل حيز الخدمة سنة 2019.

وقال كمال رزيق، أن المعبر غير مرخص للنشاطات الاقتصادية بعد، وأن السلطات المحلية قامت بمنح 7 قطع أرضية في إطار الاستثمار، استفاد منها 7 مستثمرين ينحدرون كلهم من ولاية الوادي.