رزيق.. إعادة تفعيل المرسوم المتعلق بمنظومة المخابر حماية للمستهلك وأخلقة للنشاط التجاري

كشف وزير التجارة كمال رزيق، عن بداية تفعيل المرسوم التنفيذي المتعلق بالمنظومة الوطنية للمخابر.

وتضم المنظومة، كل المخابر العمومية والخاصة لمختلف القطاعات لتعزيز عمليات مراقبة الجودة و المطابقة للسلع المستوردة و المحلية.

ويسمح الإجراء بتعزيز حماية المستهلك وأخلقة النشاط التجاري.

وقال رزيق إن إعادة تفعيل المرسوم المتعلق بالمنظومة الوطنية للمخابر الذي صدر في 1996 الخاص سيكون بإعداد بطاقية وطنية تضم كل المخابر الوطنية المعتمدة.

وأفاد رزيق أن وزارة التجارة أحصت 39 مخبرا إلى جانب المخبر الوطني إضافة إلى 13 مخبرا في طريق الاستلام.

وأوضح ذات المسؤول أن إعداد منظومة المخابر ستضم كل المخابر الموجودة على التراب الوطني بما فيها تلك المتعلقة بالقطاعات الأخرى و التي ستشتغل في إطار “المصلحة العامة”.

للاشارة جاءت تصريحات الوزير أمام أعضاء لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2017، التي جرت امس الأربعاء، برئاسة رئيس اللجنة طارق تريدي و بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.