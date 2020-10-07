رزيق: إعداد عقد وزاري مشترك ينظم عمل المدارس الخاصة في مختلف الأطوار التعليمية

أعلن وزير التجارة، كمال رزيق أنه تم الإنتهاء من إعداد عقد وزاري مشترك ينظم عمل المدارس الخاصة في مختلف الأطوار التعليمية.

وأضاف رزيق خلال زيارته لولاية بومرداس، ولقائه مع المتعاملين الإقتصاديين والتجار، أن العقد مشترك بين قطاعه وقطاع التربية.

وأشار الوزير رزيق ، إلى أن هذا الإجراء هدفه تأسيس وعمل هذه المدارس مع قطاع التربية.

وكشف أنه قام بإمضاء العقد وسيدخل حيز التنفيذ قريبا ريثما يتم إمضائه من طرف نظيره في قطاع التربية الوطنية.

وأوضح رزيق بأن هذا العقد النموذجي المنظم لهذه المدارس سيضع حدا لمختلف المشاكل ويعالج مختلف العراقيل القائمة.

كما سيحمي حقوق التلاميذ وأصحاب هذه المدارس، داعيا التلاميذ إلى الإلتحاق بمدارسهم مع الدخول الذي هو على الأبواب بكل إرتياح.