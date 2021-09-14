رزيق: إمكانية تنظيم تظاهرة تجارية لترويج المنتجات المحلية بباريس

أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أنه يجري التنسيق مع القطاعات المعنية لتنظيم تظاهرة ترويجية للمنتجات المحلية بباريس شهر ديسمبر.من أجل ضمان أكبر تواجد ممكن للسلع الجزائرية في الأسواق الأوروبية

وإخلال إستقباله لسفير الجزائر بفرنسا محمد عنتر بمقر الوزارة، تباحث الطرفان سبل تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وتكريسها في الجانب التجاري. كما استعرضا الآليات التي من شأنها الرفع من حجم المبادلات التجارية البينية مع دراسة كل الفرص المتاحة لشجيع الاستثمار المحلي.وذلك .من خلال اشراك الجالية الوطنية المتواجدة بفرنسا

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