رزيق: إنتاج الهلام المعقم لا يتم إلا بترخيص.. وعقوبات ردعية للمخالفين

منحت وزارة التجارة خلال الايام العشرة الماضية 37 ترخيصا للمؤسسات الناشطة في مجال انتاج مادة الهلام المعقم.

وحسب ما كشفه الوزير، كمال رزيق، لوكالة الأنباء الجزائرية، يأتي هذا تشجيعا لانتاج هذا المستحضر الذي شهد طلبا متناميا بسبب انتشار وباء كورونا.

واوضح رزيق أن قطاعه يولي أهمية كبرى لعملية الرقابة على المنتجات الموجهة للتعقيم والتطهير لمواجهة الوباء.

ودعا الوزير بقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في مجال انتاج هذه المادة سواء بالمقابل او بالمجان، الى التقدم لمصالح وزارة التجارة على مستوى 48 ولاية، من اجل تقديم طلب للحصول على الترخيص.

وأوضح رزيق أن الترخيص، يتضمن طلبا اداريا وتقرير المخبر الذي يبين تركيبة المنتوج والوثائق الادارية الخاصة بالشركة المنتجة.

وحسب الوزير، تساهم العملية في ضمان نوعية المنتوج واعتماد تركيبته الصحيحة، الى جانب تسهيل عملية مراقبته.

وأشار رزيق أن المؤسسات غير الحائزة على رخصة انتاج الهلام المعقم، مهددة بعقوبات ردعية.

وحسب رزيق، اتصلت مصالح الوزارة ببعض المؤسسات المنتجة لهذه المادة لحثهم على تسوية وضعيتهم القانونية، ما يسمح لهم بمواصلة نشاطهم بوتيرة عادية.

وأضاف رزيق ” نتريث في تنفيذ القانون لأن الظرف صعب والمنتوج حساس بالنسبة للمواطن، لكن التخوف من امكانية حدوث غش او تلاعب في تركيبة المنتوج يجعلنا نتخذ الاجراءات ولهذا استدعينا المؤسسات المنتجة وطلبنا منها اتمام اجراءاتها القانونية ” .