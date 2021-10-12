رزيق: إنشاء رمز نشاط جديد خاص بتصدير الخدمات

أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، عن إنشاء رمز نشاط جديد بالسجل التجاري مخصص لتصدير الخدمات. في إطار المساعي الرامية لدعم هذا النشاط.

وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال إشرافه على إطلاق الأبواب المفتوحة على تصدير الخدمات. أن دائرته الوزارية تعمل بالتنسيق مع مصالح القطاعات الأخرى من أجل إنشاء رمز نشاط جديد خاص بتصدير الخدمات على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري. بالإضافة إلى وضع تدابير أكثر فعالية لإعطاء الدعم للقطاعات الخدماتية التي تتمتع بقدرات تصديرية. من أجل رفع قدراتها التنافسية وتحفيزها على التوجه نحو الأسواق الخارجية.

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