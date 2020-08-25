رزيق: إنشاء فرع لمؤسسة المعارض والتصدير “صافاكس” بتمنراست

أعلن وزير التجارة كمال رزيق، أنه سيتم قريبا إنشاء فرع لمؤسسة المعارض والتصدير “صفاكس” بكامل مرافقه بولاية تمنراست.
وأضاف الوزير خلال زيارة قادته لولاية تمنراست رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، أن المعرض سيحتضن مختلف النشاطات الاقتصادية و غيرها، منوها بدور هذه الولاية الجنوبية المستقبلي في منطقة التبادل الحر الإفريقية.
وأفاد بيان للوزارة، أن الوزيران قاما بتفقد مشروع قيد الإنجاز لإستثمار خاص يتشكل مساحة تجارية كبرى ومرافق ترفيهية وسياحية، مشيرا إلى أن هذا المشروع الإستثماري يعد الاول من نوعه على مستوى الولاية.
وكانت المحطة الثانية لهذه الزيارة في استثمار عمومي لبلدية تمنراست حيث عاين الوزيران فضاء تجاري متعدد النشاطات، وأكد وزير التجارة على أهمية هذا النوع من الاستثمارات في المساحات التجارية الكبرى التي يوليها قطاعه عناية بالغة إذ يمكنها من التحكم في شبكات التوزيع وضبط الأسعار إضافة لمناصب الشغل التي يمكن أن توفرها.
وقام الوزيران أيضا على هامش الزيارة بإعطاء إشارة إنطلاق عملية تصدير لشحنة متكونة من 35 شاحنة من مختلف مواد البناء باتجاه دولة النيجر، ليختتم الوزيران الزيارة بلقاء مطول رفقة والي الولاية مع المتعاملين الاقتصاديين حيث تم مناقشة العديد من المحاور منها تجارة المقايضة وعمليات التصدير عبر المعابر البرية وصندوق دعم النقل للسلع لولايات الجنوب والمعرض الدولي لاسيهار.
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