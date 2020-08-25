رزيق: إنشاء فرع لمؤسسة المعارض والتصدير “صافاكس” بتمنراست

أعلن وزير التجارة كمال رزيق، أنه سيتم قريبا إنشاء فرع لمؤسسة المعارض والتصدير “صفاكس” بكامل مرافقه بولاية تمنراست.

وأضاف الوزير خلال زيارة قادته لولاية تمنراست رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، أن المعرض سيحتضن مختلف النشاطات الاقتصادية و غيرها، منوها بدور هذه الولاية الجنوبية المستقبلي في منطقة التبادل الحر الإفريقية.

وأفاد بيان للوزارة، أن الوزيران قاما بتفقد مشروع قيد الإنجاز لإستثمار خاص يتشكل مساحة تجارية كبرى ومرافق ترفيهية وسياحية، مشيرا إلى أن هذا المشروع الإستثماري يعد الاول من نوعه على مستوى الولاية.