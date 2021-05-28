رزيق: إنشاء وحدة تسيير ومتابعة مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، عن إنشاء وحدة تسيير ومتابعة مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية على المستوى الوطني. بهدف تحديد وتوحيد موقف الجزائر في مختلف المفاوضات المتعلقة بالمنطقة.

وقال رزيق، خلال يوم إعلامي لفائدة المتعاملين الإقتصاديين حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. أن الغرض من إنشاء هذه الوحدة هو ضمان متابعة فعالة لمفاوضات هذه المنطقة. وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الإدارات المعنية بالتفاوض حولها.

وأوضح الوزير، أن الوفد الجزائري المشارك في مختلف إجتماعات هيئات التفاوض منذ سنة 2016، لم يدخر أي مجهود للدفاع على مصلحة المتعاملين الإقتصاديين الوطنيين. بغرض تسهيل عملية ولوج الأسواق الإفريقية. والقيام بالمبادلات التجارية في السلع والخدمات.