رزيق: اتفاقية منطقة التبادل الحر سترفع حجم المبادلات التجارية بـ 52 بالمائة

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، أن “اتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر سترفع حجم المبادلات التجارية بـ 52 بالمائة”.

وقال رزيق، خلال رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن “الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي”.

وأوضح وزير التجارة أن “المعاهدة نتجت عن دور الذي لعبه الإتحاد الأفريقي في المنطقة”.

مشيرا في السياق ذاته أن “سيتم انشاء سوق افريقية حرة تضم 53 بلد افريقي”.

وأضاف رزيق أن “الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بتداء من الفاتح من جانفي 2021”.

مؤكدا في السياق ذاته أن “الوقت الحالي جد مناسب لامضاء هذه المعاهدة، حيث ستمكننا من اتخاذ القرارات المناسبة”.

وأكد رزيق ان “رفع المبادلات التجارية سيزداد إلى 52 بالمائة من حجمها الحالي، وستمكن من خلق مناصب شغل جديدة”.