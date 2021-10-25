رزيق: الآليات موجودة لإعطاء الصيرفة الاسلامية مكانتها الحقيقية في الجزائر

أكد وزير التجارة كمال رزيق اليوم الإثنين، أن الحكومة تسعى من خلال البنك المركزي الى إعطاء دفع قوي للتمويل الاسلامي.من خلال الصيرفة الاسلامية، مبرزا أهميتها في الاقتصاد الحالي.

وأضاف رزيق خلال افتتاح اليوم الإعلامي حول الصيرفة الاسلامية، أن الاليات موجودة لاعطاء المكانة الحقيقية لها في الجزائر، وتحويل الجزائر العاصمة مستقبلا الى حاضنة افريقيا لمثل هذه التمويلات مثلما هو حاصل في بريطانيا ودبي.

وأكد أن جزء من برنامج رئيس الجمهورية يتمثل في ترسيخ الصيرفة الاسلامية وكل الإمكانات موجودة لذالك من جامعات واساتذة و طلبة اضافة الى الاطار المنظم لها.

وأشار الى أن هناك تجاذبات كبيرة على مستوى العالم من طرف الدول في استقطاب هذا النوع من التمويلات، مضيفا أن اكثر من 100 دولة فيها الصيرفة الاسلامية.

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