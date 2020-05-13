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رزيق: الأسعار الحالية مرضية للتاجر والمستهلك والفلاح

الوطني
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رزيق: الأسعار الحالية مرضية للتاجر والمستهلك والفلاح
بقلم نسرين محفوف

قال وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الأربعاء، إنّ 80 إلى 90% من المواد المعروضة إلى المستهلك هذه السنة حسنة.

وفي اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارتي التجارة والفلاحة، أشار وزير التجارة أن الأسعار الحالية مرضية للتاجر والمستهلك والفلاح.

وأوضح رزيق أن سبب اضطراب سوق الخضر والفواكه في اليوم الأول والثاني من رمضان، هو أخذ أسواق الجملة عطلتهم الأسبوعية يومي الخميس والجمعة، مما أثر على العرض.

وأضاف وزير التجارة “تداركنا الوضع، واتخذنا اجراء منع هذه الأسواق أن تأخذ عطلة أسبوعية خلال شهر رمضان”.


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