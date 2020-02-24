رزيق: الإتفاقيات التجارية الدولية أدخلت الإقتصاد في “خانة التبعية”

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الإثنين، أن “حقيقة الإتفاقيات التجارية المبرمة، ولسنوات، بين الجزائر وشركائها الدوليين أدخلت الإقتصاد الوطني في “خانة التبعية”.

وقال رزيق، خلال لقاء تقييمي للإتفاقيات التجارية المبرمة بين الجزائر وشركائها الدوليين، أن “علاقة الجزائر الإقتصادية بأهم شركائها تسيرها إتفاقيات تجارية ذات أهداف وإتجاهات نبيلة في ظاهرها”.

وأضاف ” لكن بعد سنوات من دخولها حيز التنفيذ ساهمت في دخول الإقتصاد الوطني في خانة التبعية، والإستهلاك لما هو منتج من الخارج”.

وقال رزيق “تسعى وزارتنا إلى فتح نقاش بناء حول كامل الإتفاقيات السارية المفعول مع الجزائر وشركائها أو التي ستبدأ خلال السنوات القادمة”.

وأوضح أن النقاش سيمس خصيصا كل من “إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، إتفاق المنظمة العربية الحرة، الإتفاق التفاضلي بين الجزائر وتونس، وكذلك سيتم تقييم الإتفاق الإفريقي”.

وأضاف وزير التجارة أن “التحديات الإقتصادية التي تواجهها الجزائر منذ فترة تحتم علينا الإعتماد على طريق تفكير جديدة، وسياسات تسيير مختلفة تعتمد أساسا على الكفاءة الوطنية والإمكانيات المحلية التي هي على دراية بالواقع الإجتماعي والإقتصادي الوطني”.

وأكد رزيق أنه “من بين الملفات الإقتصادية التي توليها الحكومة أهمية قصوى تلك المتعلقة بالإلتزامات الدولية المبرمة من طرف الجزائر، والتي هي ذات علاقة وطيدة بالتوازن التجاري وميزان المدفوعات”.

وصرح “لايخفى على أحد أن طبيعة الإقتصاد الوطني مبنية على الريع البترولي خلق صعوبات جملة فيما يتعلق بالخروج للتبعية المزدوجة للمحروقات، من حيث التمويل ومن حيث التموين”.

وأكد قائلا “لقد حان الآوان لتغيير جذري لطبيعة الإقتصاد الوطني والتوجه نحو إقتصاد متنوع مبني على الشفافية ومبادئ التشريع القيمة المضافة والإقتصاد المنتج”.