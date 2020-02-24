رزيق: الإستعانة بالخبراء الجزائريين المقيمين بالخارج لتقييم الإتفاقيات التجارية الدولية

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، أنه “سيتم الإستعانة بالخبراء الجزائريين المقيمين بالخارج في علمية تقييم الإتفاقيات التجارية المبرمة بين الجزائر وشركائها الإقتصاديين”.

وقال رزيق، اليوم الإثنين، أنه “سيتم وبالتنسيق مع السفارة الجزائرية بفرنسا تنظيم ورشات لتقييم جل الإتفاقيات الإقتصادية التي أبرمتها الجزائر مع شركائها الإقتصاديين”.

وأكد رزيق “أن الورشات ستكون من أجل التقييم لا التغيير”، مشيرا أنه سيتم “أخذ بعين الإعتبار أراء ووجهات نظر الخبراء والأساتذة الجزائريين في هذا الملف”.

وأوضح رزيق “بدل أن يكون التقييم عمل وزاري فقط، فضلنا ولأول مرة إدراج المتعاملين الإقتصاديين وأخذ بعين الإعتبار آرائهم بخصوص هذه الإتفاقيات”.

وبخصوص توصيات الورشات التي أقيمت صبيحة اليوم، كشف وزير التجارة أن “الورشة المخصصة للمنطقة العربية الحر، كشفت عن فرص جد هامة ضيعتها الجزائر جراء أخطاء لم تكن لصالح الجزائر في هذه الإتفاقية”.

وأكد رزيق أن “المنطقة العربية الحر كانت لتكون فرصة ذهبية للرفع من صادرات الجزائر خارج المحروقات، لكن لسوء الحظ لم يتم ذلك”.

كما أوضح وزير التجارة أنه وبعد “10 أيام من فتح النقاشات وإستقبال وجهات النظر المختلفة من طرف كل الأطراف الفاعلة في ملف الإتفاقيات التجارية الدولية، سيتم تقديم الملف للوزير الأول”.