رزيق: الإلتزام الصارم لتعليمات الوقاية لعشرة أيام يمكننا من تجاوز الفيروس

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، بأن التقيد و الإلتزام الصارم بالتعليمات الصحية لمدة أسبوع أو عشرة أيام سيمكننا من تجاوز جائحة كورونا.

وأوضح الوزير خلال زيارة العمل و التفقد التي قادته لولاية برج بوعريريج أمس، بأن “التقيد الصارم بالتعليمات الصحية و الحرص على تطبيق تعليمات الوزير الأول عبد العزيز جراد في هذا الصدد حرفيا من خلال الالتزام بإجراءات و تعليمات اللجنة الصحية سيمكننا من تجاوز هذه الأزمة.”

ولدى تدشينه للمقر الجديد لمديرية التجارة ناشد الوزير أعوان الرقابة لمديريات التجارة بأن ينخرطوا في حملة فرض الالتزام بالقواعد الصحية بقوة من أجل السماح للمواطنين باجتياز صيف مريح، قائلا “أعلم أن أجوركم متواضعة لكن مهمتكم نبيلة و كبيرة في خدمة المواطن و الوطن و أن تدخلكم الصارم خلال العشرة أيام القادمة سيكون له أثر إيجابي في الحياة اليومية للمواطنين.”

وشدد رزيق على أعوان الرقابة كي يكون تدخلهم حازما و صارما موضحا لأن عملهم ليس بالضرورة لغلق المحلات و المتاجر بل يتمثل في فتحها مع التقيد و الالتزام بإجراءات الوقاية.

وأضاف بأنه “حين تم السماح بعودة بعض النشاطات التجارية و الخدماتية مؤخرا، سجل ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا و لذلك ينبغي أن يكون نشاط أعوان الرقابة فعالا لتجنب تكرا