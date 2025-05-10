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رزيق: البيئة الاقتصادية الجزائرية سانحة لنسج شراكات مع الأفارقة

بقلم نادية بن طاهر
رزيق: البيئة الاقتصادية الجزائرية سانحة لنسج شراكات مع الأفارقة
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أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق، أنّ البيئة الاقتصادية الجزائرية سانحة لنسج شراكات “حقيقية” مع الأفارقة.

ودعا رزيق، على هامش أشغال ملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة، اليوم السبت، المستثمرين ورجال الأعمال وحاملي المشاريع الجزائريين والأفارقة، إلى اغتنام تحسن البيئة الاقتصادية والاستثمارية الجزائرية لبناء شراكات.

وأبرز الوزير، إمكانية تجسيد شراكات استثمارية وتجارية “حقيقية”، مبرزاً أنّ العشرية المقبلة ستكون “عشرية الجزائر وإفريقيا”.

وقال رزيق، أمام ألف متعامل اقتصادي ومستثمر وخبير من 43 بلداً، إنّ ما تشهده الجزائر من “قفزة اقتصادية” يجعلها تحمل آفاقاً اقتصادية جدّ واعدة.

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