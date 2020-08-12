رزيق..التصريح عبر التطبيق الالكتروني عن بعد سيكون اجباريا في 2021

قال وزير التجارة كمال رزيق إن عملية ايداع الحسابات الاجتماعية “أون لاين ” خلال 2020 تكون اختيارية .

وأضاف رزيق، أن عملية التصريح عبر التطبيق الالكتروني عن بعد سيكون من 2021، اجباريا.

وأعلن رزيق ان التسجيل في القيد التجاري (طلب و استخراج السجل) سيكون في المستقبل القريب عن طريق التطبيق الالكتروني عبر كل ولايات الوطن.

وأكد المسؤول الأول عن القطاع سعي وزارته الحثيث لعصرنة ورقمنه التسيير ، مشيدا بالنظام المعلوماتي المستحدث لمتابعة عمليات تموين السوق بمادة الحليب المدعم (الاكياس) الذي سمح بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة برصد نقاط الضعف ومواطن الاختلال في حلقة الانتاج و التوزيع.