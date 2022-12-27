رزيق: التمور الجزائرية تهرب عبر الحدود وتسوق على أنها منتوجات لدول أخرى

قال وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، إن التمور الجزائرية تهرب عبر الحدود وتسوق على أنها منتوجات لدول أخرى.

وقال رزيق خلال إشرافه على إفتتاح الأيام الوطنية لتصدير التمور ومشتقاتها “بواسطة التمور اليوم نصنع الشكولاطة. السكر، مواد التنظيف، المعجون، العسل، مواد التنظيف، الكحول، وأشياء أخرى”.

كما أضاف رزيق “نقدم تشكراتنا للفلاحين والذين تعتبر النخلة جزء لا يتجزأ من حياتهم. وكذلك إلى إخواننا الذين بدأو يغامرون بالصناعة التحويلية لهذه الشعبة. نتمنى من المستثمرين أن يندمجوا معنا في هذه النظرة الجديدة، لرئيس الجمهورية، في إعطاء قيمة وديناميكية للشغل.

وتابع وزير التجارة “الحلم كان أننا نصدر إلى 74 دولة حول العالم، وفي الصباح قال لنا أحد العارضين. نحن نصدر حتى إلى كوريا الجنوبية. وبهذا أصبحنا نصدر إلى 75 دولة حول العالم. بقيمة تفوق 80 مليون دولار. نحن أردنا أن نطور قليلا قلنا نضاعف العدد من 75 دولة لم لا أن نصل إلى 150 دولة. مع العلم أن الكثير من الدول تستورد تمرا جزائريا لكن بغير العلامات الجزائرية. ما بهرب في الحدود ويسوق على أنه منتوجات دول أخرى”.

كما أكد وزير التجارة قائلا “سنسترجع مكانتنا في هذه الدول وسنسترجع علامة تمر الجزائر في هذه الدول. 150 دولة بالنسبة للكثيرين حلم لكن الحقيقة تبدأ بالأحلام”.