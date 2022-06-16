رزيق: التوقيع على العديد من إتفاقيات الشراكة بين الجزائر وأمريكا

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، عن إبرام العديد من إتفاقيات الشراكة بين متعاملين إقتصاديين جزائريين ونظرائهم الأمريكيين. مبرزا أن الإتفاقيات تخص عدة قطاعات ذات الأولوية أبرزها الفلاحة والاستصلاح والصناعة.

وأوضح الوزير، في ندوة صحفية مشتركة مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيت مور أوبين، نظمت على هامش فعاليات الدورة ال 53 لمعرض الجزائر الدولي. أنه تم إبرام العديد من الإتفاقيات بين متعاملين جزائريين ونظرائهم الأمريكيين. سيتم تنفيذها في الميدان، في عدة قطاعات ذات الأولوية.

ومن أبرز القطاعات الفلاحة والإستصلاح والصناعة والسكك الحديدية. والتي تعطي أهمية قصوى للإستثمارات التي تحقق الأمن الغذائي. حيث تم التوقيع على إنشاء المشروع “الجزائري-الأمريكي المشترك لإنتاج الأعلاف الحيوانية. بين “أغرو- بلوس الجزائر” وشركة “أغري الدولية أل.أل.سي” الأمريكية لإنتاج الأعلاف الفلاحية على مساحة 3.300 هكتار في ولاية المنيعة. باستخدام مناهج أمريكية مجربة وتقنيات متقدمة في زراعة وتسميد وحصاد وتخزين الحبوب وتصنيع الأعلاف الحيوانية. حيث يهدف المشروع إلى التقليل من واردات الحبوب ومنتجات الأعلاف.

رزيق: التوقيع على إتفاقيات في مجال الصحة والمياه

وكشف رزيق، أنه تم التوقيع على شراكة بين مجمع “سواكري” الجزائري وشبكة الخدمات الصحية العالمية “جي.أيش.أس.أن” الأمريكية. لإنجاز مشروع صحي في مفتاح ولاية البليدة يتكون من مستشفى ومدرسة شبه طبية. حيث سيوفر هذا المشروع على الجزائر، تكاليف التحويلات الطبية إلى الخارج

من جهة أخرى وقعت الشركة الجزائرية ذات المسؤولية المحدودة “سيكامد” وشركة “كانوبيس” الأمريكية لإقامة مشروع باعتماد تقنية “يو.في.سي-الليد” لتطهير المياه بالأشعة فوق البنفسجية وللرعاية الصحية على مستوى المرافق السكنية والتجارية.

كما تم توقيع اتفاق شراكة بين الشركة الجزائرية “ايريس الصناعية” وشركة أمريكية لتأسيس مشروع مشترك لإنشاء شركة جزائرية- أمريكية “أم. سي.هال ايريس للطاقة” في مجال الطاقة الشمسية. وحلول الطاقة الهجينة، والاختبارات والاستشارات.

وقال رزيق، أن كل أنواع الاستثمارات مرحب بها في الجزائر. لكن توجد أولوية في الإستثمارات تم تحديدها. خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات التي من شأنها خلق مناصب شغل وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد”.

و أضاف رزيق قائلا “إن مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية كضيف شرف هذه الطبعة، لدليل قوي على استعداد البلدين للعمل سويا لتعزير الشراكة الثنائية وتطوير التعاون في مجالات عديدة وفق مبدأ رابح-رابح”.

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