رزيق: الجزائر تراهن على تصدير فائض إنتاجي يقدر بـ 20 مليون طن من الإسمنت

أكد وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الجمعة، أن “الجزائر تراهن على تصدير فائض إنتاجي يقدر ب 20 مليون طن من الإسمنت”.

وقال رزيق، من بسكرة خلال إعطائه إشارة انطلاق عملية تصدير شحنة بـ 5 آلاف طن من الإسمنت المنتج من طرف مصنع “سيلاس برا” نحو دولة النيجر أن “الجزائر لديها إمكانيات صناعية لإنتاج أكثر من 40 مليون طن سنويا من الإسمنت”.

وأشار وزير التجارة أنها “تحتاج ما بين 20 و22 مليون طن لتلبية احتياجاتها المحلية”.

كما أضاف رزيق أنه “سيتم تصدير الفائض من المنتوج الذي سيضمن دخلا ماليا بقيمة 900 مليون دولار”.

وقال الوزير أن “دائرته الوزارية حددت 10 مجالات إنتاجية على المستوى الوطني من بينها تصدير الإسمنت كاستراتيجية لسنة 2021 “.

وتوضح وزير التجارة أن “الجهود المبذولة من طرف المتعاملين الاقتصاديين والصناعيين في مجال الإسمنت تستحق التشجيع”.

وطالب الوزير المتعاملين بزيادة “حجم الإنتاج الموجه للتصدير”.

وأكد رزيق أن “الحدود البرية والبحرية مفتوحة لذلك و بأنهم سيحظون بكل المساعدة والمرافقة”.

و كشف الوزير في ذات السياق عن أنه “سيتم في غضون الأسبوع المقبل عقد لقاء على مستوى الوزارة مع المتعاملين الصناعيين في مجال الإسمنت لتحديد العوائق وكيفية استغلال الأسواق العالمية والدخول إليها بصيغة، صنع في الجزائر”.