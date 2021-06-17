رزيق: الجزائر تسير قدما نحو الإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة

شارك وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الخميس، في الأشغال اجتماع وزراء الاتحاد الإفريقي المكلفين بالتجارة مع المنظمة العالمية للتجارة.

وتطرق الاجتماع، الذي تم عبر التحاضر المرئي عن بعد، للتحضير للاجتماع الوزاري الافتراضي الثاني عشر للمنظمة العالمية للتجارة المقرر عقده من 30 نوفمبر الى 03 ديسمبر 2021 بجنيف سويسرا.

وفي تصريح له خلال هذا الإجتماع، أكد وزير التجارة، أن الجزائر تواصل السير قدما نحو الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة وفق اجراءات “جد مدروسة ” لما تتيحه هذه الهيئة من فرص الأفضل لانعاش الاقتصاد الوطني. وذلك بتبني مجموعة من الإصلاحات العميقة التي تهدف الى ترقية التجارة الخارجية و الاندماج في سلسلة القيم الجهوية و العالمية.