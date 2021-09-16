رزيق: الجزائر منطقة عبور إستراتيجية للمنتجات نحو الأسواق الإفريقية

قال وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، إنّ الجزائر مقبلة على دخول منطقة التبادل التجاري الحرّ القارية الإفريقية.وهو ما يخولها بأن تصبح بلد مصدر بامتياز ومنطقة عبور استراتيجية للمنتجات نحو الأسواق الافريقية

وخلال استقباله لوزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية موراليدهاران،أكد رزيق على ضرورة تكثيف اللقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين وتنويع الشراكات في القطاعات المنتجة. حيث تمحورت محادثات اللقاء حول سبل ترقية آفاق التعاون الثنائي بين البلدين.

كما أشاد بعمق العلاقات السياسية والاقتصادية التي تربط الجزائر بالهند منذ عقود.متحدثا في الوقت ذاته عن أهمية تطوير المبادلات التجارية البينية التي لا ترقى اليوم إلى مستوى تطلعات البلدين والشعبين.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الهندي جاهزية بلاده لتبادل الخبرات والتجارب في شتى المجالات خاصة في المجال التكنولوجي والرقمنة.مبرزا أنه سيتم التطرق إلى الملفات والقضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك خلال اجتماع اللجنة الثنائية الجزائرية الهندية الذي سينعقد بالعاصمة الهندية نيودلهي.

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