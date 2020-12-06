رزيق: الجزائر بصدد وضع حيز التنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتصدير

تحادث وزير التجارة، كمال رزيق اليوم الأحد، مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ورئيس مجلس إدارة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية هاني سالم سنبل.
وحسب بيان الوزارة، فقد تطر ق الطرفان خلال هذه المحادثة التي جرت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، إلى سبل ترقية آليات دعم التجارة البينية والإقليمية
وقد تناول الوزير خلال مداخلته، المحاور الكبرى لاستراتيجية الحكومة في ترقية التجارة الخارجية لاسيما ما تعلق بتنويع الاقتصاد خارج المحروقات،
ليؤكد في ذات السياق، ان الجزائر بصدد وضع حيز التنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير وأهم القطاعات ذات الأولوية في تجسيد هذه الاستراتيجية والتي هي مفتوحة على كل الشراكات بمبدأ “رابح رابح”.
ومن جانبه قدم سنبل مقترحات لزيادة فرص الاستثمار والتمويل بينالدول العربية والآليات التي من شانها ان تعيد بعث النشاط التجاريبالمنطقة خاصة في ظل تفاقم تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.
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