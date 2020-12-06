رزيق: الجزائر بصدد وضع حيز التنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتصدير

تحادث وزير التجارة، كمال رزيق اليوم الأحد، مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ورئيس مجلس إدارة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية هاني سالم سنبل.

وحسب بيان الوزارة، فقد تطر ق الطرفان خلال هذه المحادثة التي جرت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، إلى سبل ترقية آليات دعم التجارة البينية والإقليمية

وقد تناول الوزير خلال مداخلته، المحاور الكبرى لاستراتيجية الحكومة في ترقية التجارة الخارجية لاسيما ما تعلق بتنويع الاقتصاد خارج المحروقات،

ليؤكد في ذات السياق، ان الجزائر بصدد وضع حيز التنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير وأهم القطاعات ذات الأولوية في تجسيد هذه الاستراتيجية والتي هي مفتوحة على كل الشراكات بمبدأ “رابح رابح”.

ومن جانبه قدم سنبل مقترحات لزيادة فرص الاستثمار والتمويل بينالدول العربية والآليات التي من شانها ان تعيد بعث النشاط التجاريبالمنطقة خاصة في ظل تفاقم تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.