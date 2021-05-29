رزيق.. العلاقات الجزائرية-الليبية متميزة والمبادلات التجارية بلغت 59 مليون دولار

قال وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم السبت، إن العلاقات الجزائرية-الليبية، جد متميزة وأخوية. حيث ترتقي من مجرد علاقات جوار إلى علاقات متشاركة بين القطرين.

وأوضح وزير التجارة، في كلمته على هامش افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري-الليبي، أن المبادلات بين الطرفين، تندرج ضمن الديناميكية الجديدة. مشيرا أن تحقيق الأخيرة يكون عبر استثمارات فعالة تشمل مختلف القطاعات.

وأضاف وزير التجارة، أن إنجاح الشراكة بين الجزائر وليبيا، يرتكز على عوامل عدة كالتاريخ والمصير المشترك. مضيفا أن الشراكة تكون وفق مرافقة ملموسة وتفعيل بين رجال الأعمال الطرفين.

واعتبر رزيق، المنتدى فرصة “سانحة للاستثمار والنهوض بالمشاريع المشتركة بين الجزائر وليبيا”. حيث دعا رجال الأعمال قطاع الخاص إلى إعطاء الأهمية لهذا الأمر.

ولقد شهدت العلاقات –يقول الوزير- خلال 3 سنوات تحسنا ملحوظا حيث بلغ المبادلات التجارية 59 مليون دولار بـ2020. فيما يبقى الرقم ضئيلا أمام القدرات التي يزخر بها البلدين –على حد تعبيره-.