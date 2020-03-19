رزيق: المضاربون في الأسعار لم يرحموا الشعب المسكين والدولة لن ترحمهم

قال وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الخميس، أن الدولة لن ترحم التجار المضاربين الذين رفعوا من أسعار السلع مستغلين هذا الظرف الذي تمر به البلاد.

وأورد الوزير، للإذاعة الجزائرية: “المضاربون لم يرحموا الشعب المسكين والذي أصيب بالهلع جراء الإشاعات المنتشرة حول وباء كورونا، وأدت لتغيير سلوكه الشرائي، والدولة لن ترحمهم”.

وطمأن رزيق، المواطنين، أن الأسواق الجزائرية تحتوي على ما يكفيها من مختلف السلع، إلى غاية الثلاثي الأول من السنة القادمة 2021، سواء من المخزون والإنتاج والإستيراد.

وأكد الوزير، أن هؤلاء المضاربين والذين أسماهم بمصاصي الدماء، ليسوا أقوى من الدولة.

ومن جهة أخرى، قال الوزير، أن المشاكل في القطاع بدأت منذ حوالي شهرين، لأن التجار يعتقدون أنهم يتعاملون مع الحكومة السابقة.

وأشار رزيق، إلى أن الـ48 ساعة الماضية، عرفت تدخل قوي لمختلف القطاعات مع الأمن الوطني ووزارة التجارة في الميدان، وبدأت هذه التدخلات تأخذ أكلها.