رزيق: المضاربون يتعاملون مع دولة القانون وليس مع العصابة

قال وزير التجارة كمال رزيق اليوم الأحد ، أن كل التجار الذين قدم لهم إنذارات بسوق الجملة ببوفاريك اتخذت الإجراءات اللازمة في حقهم.

وأضاف أن أعوان التجارة بالبليدة قاموا بغلق محلات هؤلاء التجار المضاربين لمدة 15 يوم .

ويتعلق الأمر بتجار مضاربين رفعوا أسعار الخضر بشكل جنوني خلال اليوم الأول من الشهر الفضيل .

وقال الوزير أنه هناك فوضى عارمة بالأسواق خاصة من خلال زيارته لسوق بوفاريك حيث التجار لا يملكون لا سجل تجاري ولا بطاقة فلاح.

وأضاف الوزير أنه قام بإلغاء عطلة نهاية الأسبوع بالنسبة للأعوان المراقبين لمراقبة الأسواق خلال الشهر الفضيل.

و أسدى وزير التجارة تعليمات بفتح أسواق الجملة طوال أيام الأسبوع وهذا بشكل إستثنائي خلال الشهر الفضيل لضمان الوفرة.

وشدد الوزير وقال أن المضاربين يتعاملون مع دولة القانون وليس مع العصابة .