رزيق: المواد الغذائية واسعة الاستهلاك ستكون متوفرة طيلة الشهر الفضيل

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات, كمال رزيق, اليوم الجمعة من ولاية المنيعة أن المواد الغذائية واسعة الاستهلاك ستكون متوفرة طيلة شهر رمضان المبارك.

وعلى هامش زيارة العمل التي قام بها إلى هذه الولاية, أوضح رزيق أن المواد الغذائية واسعة الاستهلاك “ستكون متوفرة طيلة شهر رمضان المبارك.

وأضاف وزير التجارة، بأن مصالح القطاع تعمل بالتنسيق مع مختلف الدوائر الوزارية الأخرى ذات الصلة لتوفير المواد الغذائية واسعة الإستهلاك خصوصا خلال الشهر الفضيل تنفيذا لتعليمات السلطات العليا في البلاد.

وعن الحليب، أكد المسؤول الأول عن قطاع التجارة في البلاد، أن هذه المادة ستكون بدورها متوفرة طيلة الشهر المبارك عبر كافة ولايات الوطن.

وأشار ذات المتحدث إلى أن تعليمات قد وجهت إلى مصالح الرقابة وقمع الغش بضرورة ضمان الجاهزية التامة والتنسيق مع المصالح الأمنية للوقوف على مدى توفر المواد الغذائية الأساسية بالأسواق خلال شهر رمضان الكريم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption