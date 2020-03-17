رزيق: الوزارة ستخلص المواطنين من مصاصي الدماء الذين يرفعون الاسعار

ندد وزير التجارة كمال رزيق بالتجار الدين يرفعون الأسعار في بسبب الظرف الخاص الذي تمر به الجزائر والذين وصفهم بمصاصي الدماء.

ونشر الوزير على صفحته الرسمية في فايسبوك: في الوقت الذي كنا ننتظر تلاحم و تعاون التجار مع إخوانهم المستهلكين بسبب الظرف الخاص الذي تمر به الجزائر

مع الأسف خرجا علينا بعض التجار الجملة والتجزئة عديمي الضمير الى استغلال الظرف للرفع من الأسعار و تخزين المنتوجات للمضاربة بدون أي وازع أخلاقي ووطني وبالتالي وضعوا انفسهم ضد المجهود الوطني المبذول للخروج من الأزمة بأقل الأضرار على المستهلك.

لذا سوف تقوم وزارة التجارة بإذن الله بمحاربة هذه الفئة في مختلف الأسواق والمدن بدون اي كلل لتطهير عالم التجارة من هذه الفئة التي تستغل الظرف لامتصاص دماء إخوانها.

ومطلوب من جميع مصالح ومؤسسات و هيأت التجارة ابتداء من الغد في حملة وطنية بدون هوادة ضد هذه الفئة عديمة الرحمة.