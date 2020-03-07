رزيق: انتهى عهد التيليفون.. ولن أقبل أن يتدخل أي مسؤول في قطاعي

قال وزير التجارة كمال رزيق أنه لن يقبل من اليوم فصاعدا بأي تدخلات في قطاعه من قبل أي مسؤول في الدولة مهما كان منصبه.

وأضاف رزيق خلال كلمة ألقاها اليوم على هامش لقاءه الوطني مع إطارات قطاعه أنه أنتهى عهد التدخلات في قطاعه من قبل أي مسؤول و الضغط على الإطارات من اجل عدم القيام بواجبهم.

وقال رزيق بصريح العبارة”لن أقبل أن يتدخل أي مسؤول في عمل إطارات قطاع التجارة القانون فوق الجميع”. و أضاف “من يعتدي على إطارات وزارة التجارة فقد اعتدى على وزير التجارة شخصيا وأنا لن أقبل بالتدخلات من أي جهة كانت”.