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رزيق: بعض الصيادلة خانوا العهد في بيع الكمامات.. وإجراءات جديدة لصنع المعقم

الوطني
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رزيق: بعض الصيادلة خانوا العهد في بيع الكمامات.. وإجراءات جديدة لصنع المعقم
بقلم نادية بن طاهر

قال وزير التجارة، كمال رزيق، أن بعض الصيادلة، خانوا العدل في بيع الكمامات والقفازات، وأصبحنا نراها تباع في الطرقات.

وأورد رزيق، للإذاعة الوطنية، اليوم الخميس، أن جزء من الصيادلة، إرتكبوا حماقة بييع الكمامات والقفازات بكميات كبيرة، وأنه سيتم إجراء تحقيق في هذا الخصوص.

وحول مطهر اليدين، قال الوزير أنه بصدد وضع مشروع قانون، لمنع بيعها خارج الصيدليات.

وأضاف رزيق، أنه سيتم تخفيف إجراءات صنع المعقم “مطهر اليدين”، وتم منح رخصة لصيدال ومجموعة من المؤسسات لصنعها، وهناك كمية كبيرة ستدخل الأسواق.

وحول قرار رئيس الجمهورية بمنع تصدير السلع الاستراتيجية، في هذا الظرف، قال الوزير أن ليس كل السلع ممنوعة من التصدير، لأن الرئيس تبون، منع تصدير السلع المتعلقة بقوت المواطن والأمور الطبية فقط.

وأضاف وزير التجارة، أن الوزير الأول سيعد قائمة بالمواد الممنوعة من التصدير، خلال أيام.

أما فيما يخص استيراد السلع وغلق الحدود، قال رزيق، أن الحدود غلقت مؤقتا في وجه تنقل الأشخاص فقط، وليس الإستيراد والتصدير، لجلب ما يحتاجه المواطن.


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