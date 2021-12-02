رزيق: تخفيض الواردات أولوية الحكومة

شكلت العلاقات التجارية الثنائية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي محور المحادثات التي جرت اليوم الخميس، بين وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق. والسفير رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر إيكارت توماس.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فإن هذا اللقاء شكل فرصة للتذكير بأهم الإجراءات المتخذة، والتي من شأنها ضبط التجارة الخارجية.

حيث أكد رزيق في هذا الصدد بإستراتيجية الحكومة الرامية إلى تخفيض الواردات كأولوية.

كما ذكر الوزير في ذات الإطار، بجملة الإصلاحات المدرجة لاسيما ما تعلق بمراجعة القوانين المنظمة للاستثمارات الأجنبية. وذلك وفق قاعدة “رابح-رابح”.

من جانبه، نوه المفوض الأوروبي “بحصيلة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات المسجلة مؤخرا. والتي تعكس نجاعة خطة العمل المنتهجة حاليا”، يضيف البيان.

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