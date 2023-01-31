رزيق: تراجع واردات الجزائر من النسيج والجلود إلى 749 مليون دولار سنة 2022

قال وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الإثنين، إنّ واردات الجزائر من المنتجات النسيجية والجلدية عرفت تراجعا محسوسا خلال العام الماضي 2022. مبرزا أن المنتجين المحليين يملكون كل المؤهلات لرفع حصتهم في السوق الوطني.

وفي كلمة ألقاها خلال أشغال الجلسات الوطنية للصناعات التحويلية للنسيج والجلود، الواقع والأفاق. أشار وزير التجارة رزيق، إلى أن واردات الجزائر من المنتجات النسيجية والجلدية إنخفضت إلى 749 مليون دولار خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2022. مقابل 1.1 مليار دولار في 2021.

وأضاف رزيق، أنه بالنسبة لفرع الألبسة لوحده، قدرت واردات الجزائر خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي بـ 231.42 مليون دولار. فيما بلغت الصادرات 22.31 مليون دولار. بينما بلغت قيمة ما استوردته الجزائر من الأحذية خلال الفترة بين جانفي ونوفمبر 2022 بـ 124.44 مليون دولار. مقابل صادرات بـ 102 ألف دولار.

وأفاد رزيق، أنه سنة 2021، فقد تم تسجيل واردات للألبسة بقيمة 295.40 مليون دولار. فيما بلغت الصادرات 26.32 مليون دولار. مشيرا إلى أن واردات الجزائر من الأحذية قدرت بـ 180 مليون دولار. مقابل صادرات بقيمة 242 ألف دولار.

كما أكد رزيق بذات الخصوص على ضرورة العمل بجد على استغلال القدرات والمؤهلات التي تتمتع بها الجزائر “لترقية المنتوج الجزائري من النسيج والجلود. على اختلاف أنواعه، على المستوى الدولي. وهو هدف في متناول الشركات الجزائرية بحكم الجودة العالية التي تمكننا من ولوج الأسواق الخارجية.

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