رزيق: تشديد الرقابة على الصناعات الغذائية بالاعتماد على المخابر الموجودة في كل القطاعات الأخرى

قدّم المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد آلجيراك نور الدين بوديسة عرضا لوزير التجارة كمال رزيق حول عن الهيئة والوضعية القانونية للمخابر المعتمدة.

وخلال الاجتماع الذي تم بمقر الوزارة عرض نور الدين بوديسة إستراتيجية الهيئة في تطوير وتوسع سلسلة المخابر حسب المعايير الدولية.

في حين اكد الوزير أن الوزارة شرعت في العمل بالتنسيق مع عدة قطاعات لإعادة النظر في المنظومة التشريعية في الجزائر

كما أشار رزيق إلى إعادة الإعتبار للمخابر العمومية دون اقصاء القطاع الخاص لزيادة عدد المخابر المعتمدة في مختلف القطاعات الحساسة لمراقبة المنتوجات المستوردة وتشجيع التصدير للخارج.

وفي ذات السياق حرص الوزير على تشديد الرقابة في مجال الصناعات الغذائية بالاعتماد على المخابر الموجودة في كل القطاعات الأخرى.

ونوه رزيق إلى أهمية إنشاء الوكالة الوطنية للصحة الغذائية في أقرب الآجال التي ينطوي دورها في حماية المستهلك.

والتأكد من نوعية المنتوج المنتج والمستورد من الخارج وفق المعايير الصحية المتعامل بها دوليا .