رزيق: تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لترميز المنتجات بالرمز العمودي.. وفرضه على السلع المستوردة مستقبلا

أشرف وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الإثنين، على تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لترميز المنتجات بالرمز العمودي.

وحسب بيان للوزارة، فإن اللجنة ستتكفل بمهمة تحديد المنظمات التي تمارس هذا النشاط.

وقال الوزير، أن تعميم إستخدام الترقيم العمودي “كودبار” سيسمح بتتبع مسار المنتج وتخزين المعلومات ذات العلاقة بالنوعية وسلامة المستهلك.

وأضاف في ذات السياق، أن هذه الآلية ستساهم في تنظيم السوق الداخلي وعمليات الرقابة وحماية المنتج المحلي من ظاهرة التقليد.

كما شدد رزيق على ضرورة وضع خطة عمل مع وزارتي الصناعة والصناعة الصيدلانية، قصد جعل المنتجات مطابقة للمعايير الدولية، خاصة وأن العديد من البلدان توجهت نحو فرض هذه الخاصية لاسيما في مجال الأدوية.

كما أكد الوزير، أنه سيتم مستقبلا فرض الترقيم العمودي على كل السلع المستوردة