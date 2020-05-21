رزيق: تنصيب لجان فرعية بعد العيد لتقييم قطاع التجارة وتنظيمه قبل 15 سبتمبر

كشف وزير التجارة كمال رزيق، أن أخلقة العمل التجاري من أولويات الوزارة، خاصة بعدما ظهرت مؤخرا سلوكيات تُسيء لهذه المهنة.

وأضاف الوزير اليوم الخميس، خلال ندوة صحفية حول الاجراءات الخاصة بالعيد، أن بعض السلوكيات أصبحت تصعب أداء وظيفة أعوان الرقابة.

وأشار الوزير، إلى أنه بعد شهر رمضان سنقوم بتقييم شامل عبر كل ولاية الوطن حول ما حدث في القطاع، عن طريق تنصيب لجان فرعية، وستظم اللجنة ممثلين من مختلف الوزارات المعنية، وتظم ثماني لجان، مشيرا إلى أن اللجنة ستعد تقارير وتتخذ إجراءات بعد موافقة السلطات العليا.

وأضاف رزيق، أن اللجان ستظم لجنة الخضر والفواكه ، لجنة اللحوم والبيض، لجنة الحبوب والبقول، لجنة التنظيف والصيانة، لجنة الأجهزة الكهرومنزلية والاثاث، لجنة الأحذية والالبسة، لجنة قطاع الخدمات ، ولجنة الفضاءات التجارية، كما أنه سيتم دمج كل المواد الموجودة في السوق في عملية المراقبة.

وكشف ذات المتحدث، أن لجان مصغرة تشتغل بعد رمضان، حيث ستنصب الوزارات المعنية الممثلين رفقة جمعية حماية المستهلك ونقدم اعمالها قبل 15 سبتمبر المقبل.