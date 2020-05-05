رزيق: تهافت المواطنين على المحلات التجارية بعد فتحها تسبب في ارتفاع الإصابات

قال وزير التجارة كمال رزيق، إنّ التهافت غير المسبوق للمواطنين دون إحترام إجراءات الوقاية بعد فتح المحلات التجارية أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات.

وأضاف رزيق أن بعض التجار لم يمتثلوا لقواعد وشروط الوقاية وكذلك فعل المواطنين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الإصابات.

وأكد رزيق أن قرار غلق المحلات التي لا تحترم الشروط بينما المواطن لا يخضع الى أي عقوبة، كما طالب رزيق من المواطنين تكثيف العمل التحسيسي، مشيرا إلى أن الأزمة كانت قاب قوسين من الانفراج في وقت قريب، لكن بسبب سلوكات المواطنين السلطات العمومية قامت بإغلاق سبع نشاطات.

واكد رزيق أن حفظ النفس البشرية يسبق كل شيء، مؤكدا بأن الحكومة ستستعمل كل الوسائل القانونية والردعية اللازمة وهي مستعدة لغلق ألاف المحلات.