رزيق: توزيع 5000 طن مساعدات عبر 48ولاية

أكد وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الخميس، أنه تم توزيع 5000 طن مساعدات عبر 48ولاية منذ انطلاق عملية التبرعات.

كما نوه الوزير في الوقت ذاته بروح تضامن التجار والمتعاملين الاقتصاديين الذين لم يترددوا في تقديم الدعم والمساعدات للمواطنين في ظل الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد على غرار باقي دول العالم .

وقد سلمت مديرية التجارة لولاية بومرداس اليوم الخميس بقصر المعارض صفاكس بالتنسيق مع الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل، قافلة تضامنية موجهة لسكان مناطق الظل.

وتمثلت القافلة في 10 طن مواد تنظيف، 10طن من العجائن، 40طن سميد،50 طن من مادة الفرينة بنوعيها، 960 لتر زيت المائدة، 630كغ حبوب جافة،4 طن سكر.