رزيق: حجز 4962 طن من السلع و386 ألف لتر من الزيت

كشف وزير التجارة كمال رزيق، أن مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة للوزارة قامت بحوالي 86 ألف تدخل في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة خلال الأشهر الـ11 الأولى للعام الجاري 2022.

وقال رزيق في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن أعوان الرقابة قاموا في الفترة الممتدة من جانفي إلى نوفمبر 2022 بـ85.875 تدخل. ضمن عمليات محاربة المضاربة غير المشروعة. كما أسفر عن 179 جنحة وتحرير 156 محضر متابعة قضائية.

كما أضاف رزيق أن هذه التدخلات مكنت من إتخاذ إجراءات إدارية تحفظية لحجز سلع بـ 4962 طن من السلع و385 ألف و946 لتر من مادة الزيت المائدة المدعم. بقيمة إجمالية تبلغ 320 مليون دج. مؤكدا توجيه تعليمات صارمة لتشديد الرقابة على غرف التبريد وتفريغ المنتجات المخزنة. في حال اكتشافها أو اشتبه في كونها محل مضاربة.

كشف وزير التجارة رزيق بخصوص مراقبة الأسعار، إلى مبادرة القطاع لإصلاح الأمر رقم 03-03 الخاص بالمنافسة. والذي يتواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة. كما لفت إلى تسجيل خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري 557964 تدخل لأعوان الرقابة في إطار محاربة تطبيق الأسعار غير الشرعية للسلع المقننة وذات الاستهلاك الواسع.

كما أشار رزيق إلى تسجيل 196313 تدخل خاص بمادتي الزيت والسكر. سمح بمعاينة 9978 مخالفة وتحرير 9546 محضر متابعة قضائية. مع حجز سلع بقيمة تتجاوز272 مليون دج. والكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر بـ 9.03 مليار دج، مع اقتراح الغلق الإداري لـ133 محل تجاري.

كما كشف عن وضع خلايا خاصة بمراقبة تطور الأسعار وإرسالها للوزارة مرتين في اليوم مع إخطار المؤسسات المعنية لبحث الأسباب.

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